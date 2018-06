Berlin (dpa) - Gestärkt durch ein Rekordergebnis geht Kanzlerin Merkel in ihre dritte Amtszeit. Heute gibt sie ihre erste Regierungserklärung ab. Die schwarz-rote Koalition will nun schnell an die Arbeit gehen.

