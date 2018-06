Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung Deutschlands Verantwortung für Europa betont. Deutschland wolle seine "verantwortungsvolle und integrationsfördernde Rolle" weiter wahrnehmen, sagte die Kanzlerin zu Beginn ihrer dritten Amtszeit im Bundestag. Das europäische Einigungswerk bleibe eine der wichtigsten Aufgaben der Großen Koalition von Union und SPD in dieser Legislaturperiode.

"Europa ist auf dem Weg zu Stabilität und Wachstum ein gutes Stück vorangekommen", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung im Parlament. Schwarz-Rot wolle Deutschlands Zukunft gestalten und Europas Zukunft mitgestalten. Dazu müssten aber EU-Verträge geändert werden können. Die Europäische Union befinde sich in einer "Situation, wo jeder sagt, wir können alles weiterentwickeln, nur die Verträge dürfen wir nicht ändern", sagte Merkel. "Ich glaube, so wird man ein wirklich funktionsfähiges Europa nicht entwickeln", ergänzte sie.



Zugleich kündigte die Kanzlerin Widerstand gegen das Vorgehen der EU-Kommission gegen die EEG-Umlage an. "Deutschland möchte ein starker Industriestandort bleiben, wir brauchen wettbewerbsfähige Unternehmen", sagte sie. Die Kanzlerin wehrte sich gegen den Vorwurf, dass Deutschland den Wettbewerb verzerre. "Solange es europäische Länder gibt, in denen der Industriestrom billiger ist als in Deutschland, kann ich nicht einsehen, wieso wir zur Wettbewerbsverzerrung beitragen", sagte Merkel. Das werde man sich ganz genau ansehen.



Zu Beginn ihrer dritten Amtszeit musste sich Merkel auch der Kritik der Opposition stellen. Die Linke als größte Oppositionsfraktion warf der Kanzlerin und ihrer Koalition Wahlbetrug vor. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht sagte im Bundestag: "Das ist keine Koalition der großen Aufgaben, sondern der großen Ignoranz." Wagenknecht kritisierte den Umgang mit der europäischen Finanzkrise und warf der Großen Koalition vor, den Banken ausgeliefert zu sein. Auch die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte eine stärkere Ausrichtung der deutschen Europapolitik an Demokratie und Menschenrechten.