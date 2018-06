Berlin (AFP) Zugreisende können sich künftig telefonisch oder am Schalter für den Verspätungsalarm der Deutschen Bahn (DB) registrieren lassen. Wer dort seine Fahrkarte mindestens einen Tag vor der Reise kaufe, könne künftig dem Bahnmitarbeiter seine E-Mail-Adresse mitteilen und sich so für das Informationssystem anmelden, teilte die Bahn am Mittwoch in Berlin mit. Das Unternehmen nutze die Adressen ausschließlich für seinen Verspätungsalarm und lösche sie nach Ende der Fahrt wieder.

