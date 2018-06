Berlin (AFP) Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hat die Einigung der EU auf eine einheitliche Einlagensicherung begrüßt. Das "wichtige Signal" werde das Vertrauen der Kunden in ihre Banken stärken, erklärte BdB-Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer am Mittwoch in Berlin. Die Einigung sei überdies ein "notwendiger Schritt" für die Bankenunion. Kemmer hob hervor, dass Kunden nun im Falle einer Bankenpleite schon nach sieben statt nach zwanzig Tagen ihr Erspartes ausgezahlt bekommen sollen.

