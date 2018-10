Berlin (AFP) Der Bundestag will noch in dieser Woche das Preismoratorium für patentgeschützte Medikamente verlängern, um den Krankenkassen eine Preisexplosion zum Jahreswechsel zu ersparen. Das entsprechende Gesetz wurde am Mittwoch in erster Lesung beraten und soll bereits am Donnerstag beschlossen werden. Es ist die erste Gesetzesberatung der neuen schwarz-roten Koalition.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.