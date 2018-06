Berlin (AFP) Der niederbayerische Abgeordnete Max Straubinger soll neuer Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag werden. Das bestätigte der 59-Jährige am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Über den Vorschlag von CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sollen die CSU-Bundestagsabgeordneten am Donnerstag abstimmen. Er freue sich auf die neue Herausforderung, sagte der Niederbayer, der seit 1994 im Bundestag sitzt.

