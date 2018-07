Brüssel (AFP) Am Tag vor dem EU-Gipfel haben Europas Finanzminister ihre Bemühungen fortgesetzt, eine Einigung beim umstrittenen Thema der Abwicklung von Krisenbanken zu erreichen. Die Ressortchefs der 28 EU-Staaten kamen am Vormittag in Brüssel zusammen, nachdem in der Nacht die Finanzminister der Euro-Zone in der Frage offenbar Fortschritte gemacht haben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zeigte sich zum Auftakt zuversichtlich, dass in wichtigen Fragen eine Einigung gelingen werde. Denn die Bankenunion sei "ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Stabilisierung des Euro".

