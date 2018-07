Brüssel (AFP) Die Luft in Europa soll nach dem Willen der EU-Kommission sauberer werden: Angesichts von rund 400.000 Toten im Jahr durch Luftverschmutzung hat die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel einen Aktionsplan vorgeschlagen, der unter anderem strengere Grenzwerte für Schadstoffe in den Mitgliedstaaten vorsieht. "Die Luft, die wir heute atmen, ist viel sauberer als in den vergangenen Jahrzehnten", erklärte EU-Umweltkommissar Janez Potocnik. "Aber Luftverschmutzung ist noch immer ein 'unsichtbarer Killer' und hält viele Menschen davon ab, ein aktives Leben zu führen."

