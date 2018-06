Stuttgart (AFP) Die gescheiterte Übernahme des Volkswagen-Konzerns durch den deutlich kleineren Autobauer Porsche aus dem Jahr 2008 wird im kommenden Jahr erneut die Justiz beschäftigen. Am 10. Februar beginnt vor dem Stuttgarter Landgericht ein Schadenersatzprozess, in dem 24 Hedgefonds insgesamt 1,36 Milliarden Euro von der Porsche Holding einfordern, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. (28 O 183/13)

