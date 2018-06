Berlin (AFP) Der neue Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat vor seinem Abflug zum Antrittsbesuch in Paris die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen betont. "Die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist einzigartig, die Partnerschaft zwischen unseren Ländern unersetzlich", erklärte Steinmeier am Mittwoch in Berlin. Gemeinsam mit seinem Kollegen Laurent Fabius trage er eine besondere Verantwortung, das Miteinander der beiden Nachbarländer zu pflegen und zu entwickeln.

