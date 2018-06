Berlin (AFP) Die Bundestagsdebatte zur Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Ansicht der Grünen deutlich gemacht, dass der Opposition mehr Redezeit im Parlament zugebilligt werden müsse. Nach den letzten Beiträgen der Opposition in der gut zweistündigen Debatte hätten die Regierungsfraktionen von Union und SPD noch eine Redezeit von 62 Minuten gehabt, kritisierte Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann am Mittwoch in Berlin.

