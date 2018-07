Berlin (AFP) In Berlin ist erneut ein aus Syrien stammender Mann wegen Spionage für den syrischen Geheimdienst verurteilt worden. Das Kammergericht befand den 37 Jahre alten Samer C., der neben der syrischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, der geheimdienstlichen Agententätigkeit für schuldig, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

