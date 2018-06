Mainz (AFP) Erstmals in der Geschichte des gebührenfinanzierten Rundfunks in Deutschland könnte die Abgabe für die Programme sinken. In ihrem aktuellen Bericht empfiehlt die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) den Ländern, den Rundfunkbeitrag ab dem Jahr 2015 um 73 Cent auf 17,25 Euro im Monat zu senken, wie die KEF am Mittwoch in Mainz mitteilte. Möglich machten die Absenkung höhere Gebühreneinnahmen der Sender.

