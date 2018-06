Brüssel (AFP) Im Streit um Klonfleisch auf den Tellern der EU-Bürger hat die EU-Kommission am Mittwoch neue Vorschläge unterbreitet. Demnach soll die Vermarktung geklonter Tiere in der EU verboten werden, das gleiche soll für Produkte von Klonen gelten - etwa Milch oder Käse. "Solange Bedenken in Bezug auf das Tierwohl bestehen", solle es in der EU auch ein Verbot des Klonens von Tieren zu landwirtschaftlichen Zwecken geben, teilte die Kommission in Brüssel mit. Auch der Import von Klontieren solle verboten werden.

