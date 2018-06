Straßburg (AFP) Zwei Vertreter der Parlamentarischen Versammlung des Europarats werden am Donnerstag in die Ukraine reisen, um sich ein Bild von der politischen Lage zu machen. Wie die Pressestelle der Länderorganisation am Mittwoch in Straßburg mitteilte, wollen die estnische Liberale Mailis Reps und die schwedische Konservative Marietta de Pourbaix-Lundin während ihres zweitägigen Besuchs in Kiew Gespräche unter anderem mit Präsident Viktor Janukowitsch, Ministerpräsident Mykola Asarow und anderen Mitgliedern der Regierung führen. Geplant sind demnach auch Treffen mit Vertretern der regierenden Partei der Regionen sowie mehrerer proeuropäischer Oppositionsparteien.

