Paris (AFP) Die wegen dubioser Prämien aus einem Polizeitopf in Polizeigewahrsam genommenen beiden engen Vertrauten von Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy sind wieder auf freiem Fuß. Ex-Innenminister Claude Guéant kam am Dienstagabend wieder frei, nachdem der frühere nationale Polizeichef und heutige Bürochef von Sarkozy, Michel Gaudin, am Nachmittag bereits aus dem Gewahrsam entlassen worden war, wie in der Nacht aus Pariser Justizkreisen und von Guéants Anwalt verlautete.

