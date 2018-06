Paris (AFP) Die Rentenreform in Frankreich ist unter Dach und Fach. Die Nationalversammlung in Paris stimmte am Mittwochabend endgültig für die Reform, mit der das enorme Defizit in der französischen Rentenkasse bekämpft werden soll. Die Rentenreform sieht steigende Sozialbeiträge und eine schrittweise Anhebung der Beitragszeiten vor. Die Jahrgänge ab 1973 werden 43 Jahre lang Beiträge zahlen müssen, um später eine volle Rente zu bekommen. Zugleich bleibt es bei dem vergleichsweise niedrigen Renteneintrittsalter von 62 Jahren.

