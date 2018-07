Hannover (SID) - Fußball-Profi Deniz Kadah vom Bundesligisten Hannover 96 hat sich im Training am Mittwoch die Hand gebrochen. Der 27 Jahre alte Deutsch-Türke wird am Donnerstag operiert. Wie lange der Stürmer ausfällt, ist noch nicht klar. Kadah wurde in dieser Saison dreimal von 96-Trainer Mirko Slomka in der Bundesliga eingewechselt.