Köln (SID) - Die deutschen Fußball-Fans gönnen Franck Ribéry den Weltfußballer-Titel. 35 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch das Nürnberger Marktforschungsinstitut puls sind der Meinung, dass der Superstar von Bayern München erstmals als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet werden sollte.

Nur 17 Prozent sprachen sich für Cristiano Ronaldo (Real Madrid) aus, 13 Prozent für Titelverteidiger Lionel Messi (FC Barcelona). Immerhin 19 Prozent glauben, dass keiner der drei Vertreter in der Endauswahl des Fußball-Weltverbandes FIFA die Auszeichnung verdient, 16 Prozent sind sich unsicher.

Der Sieger der Wahl, an der sich die Nationalmannschafts-Trainer und -Spieler sowie ausgewählte Journalisten beteiligt haben, wird am 13. Januar im Kongresshaus in Zürich gekürt.