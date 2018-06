London (AFP) Erstmals in ihrer Geschichte will die Bank of England Plastik-Banknoten herausgeben. Wie das Geldinstitut am Mittwoch mitteilte, soll der Fünf-Pfund-Kunststoffschein mit dem Konterfei des Weltkriegspremiers Winston Churchill 2016 auf den Markt kommen. Ein Jahr später soll dann eine Zehn-Pfund-Note mit dem Bildnis der Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817) folgen. Derzeit bestehen die britischen Geldscheine aus Baumwollpapier. Wissenschaftler fanden in dreijähriger Arbeit heraus, dass Plastiknoten länger sauber bleiben, schwerer zu fälschen sind und mindestens zwei Mal so lange halten.

