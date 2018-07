London (AFP) Die Bankenreform in Großbritannien ist endgültig besiegelt. Das Gesetzeswerk, das neue Skandale in der Finanzbranche verhindern soll, wurde zwei Tage nach seiner Verabschiedung durch das Oberhaus am Mittwoch von König Elizabeth II. unterzeichnet. "Ab heute sind die seit Jahrzehnten wichtigsten Reformen im britischen Bankensektor rechtskräftig", erklärte das Finanzministerium. Ein Kernpunkt der Reform ist die Trennung des Investmentgeschäfts von der Privatkundenkundensparte.

