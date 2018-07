Neu Delhi (AFP) Nach der Festnahme einer indischen Diplomatin in New York droht der Streit um ihre Behandlung zu eskalieren. Angesichts wütender Reaktionen der indischen Öffentlichkeit auf die demütigende Behandlung der Vizekonsulin in New York, Devyani Khobragade, versprach Außenminister Salman Khurshid am Mittwoch, er werde ihre "Ehre wiederherstellen". "Es ist meine Pflicht, die Dame zurückzubringen", sagte Khurshid vor Abgeordneten. Premierminister Manmohan Singh nannte ihre Festnahme in einer kurzen Stellungnahme "beklagenswert".

