Jerusalem (AFP) Der Freispruch des israelischen Außenministers Avigdor Lieberman in einem Betrugsverfahren ist rechtskräftig. Generalstaatsanwalt Jehuda Weinstein beschloss am Mittwoch, keine Berufung gegen den Urteilsspruch einzulegen. "Nach einer Reihe von Beratungen hat der Generalstaatsanwalt entschieden, sich der Haltung der zuständigen Staatsanwälte anzuschließen, die von einer Berufung abraten", hieß es in einer Pressemitteilung.

