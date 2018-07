Frankfurt/Main (dpa) - Die ersten deutschen Wintersport-Asse haben ihre Olympia-Tickets in der Tasche. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominierte 26 Athletinnen und Athleten in den Sportarten Curling, Eiskunstlauf, Rodeln und Shorttrack für die Olympischen Winterspiele in Sotschi.

Nach der zweite Nominierungsrunde am 23. Januar soll das deutsche Team auf rund 165 Sportler anwachsen. "Die deutsche Olympia-Mannschaft nimmt sich viel vor. Ich bin überzeugt, dass das Team unser Land gut repräsentieren wird", sagte der neue DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Der DOSB strebt wie 2010 in Vancouver einen Platz unter den besten drei Nationen an. "Das wird sicher nicht leicht, aber wir werden hart dafür kämpfen", versicherte DOSB-Generaldirektor und Chef de Mission Michael Vesper. Vor vier Jahren hatte Gastgeber Kanada im Medaillenspiegel mit 26 Mal Edelmetall (14/7/5) vor Deutschland (30 - 10/13/7) und den USA (37 - 9/15/13) gelegen.

Unter den ersten 26 Olympia-Startern befinden sich neun Frauen und 17 Männer. Zu den Nominierten zählen unter anderen die viermaligen Eiskunstlauf-Weltmeister Aljona Savchenko/Robin Szolkowy und Rodel-Olympiasieger Felix Loch. "Mit der heutigen Nominierung rücken die Winterspiele in greifbare Nähe", sagte Vesper.