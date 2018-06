CDU und Grüne präsentieren heute in Hessen den Koalitionsvertrag. Zunächst werden im Landtag die Parteigremien informiert, bevor CDU-Chef Volker Bouffier und Grünen-Chef Tarek Al-Wazir die Inhalte der Vereinbarung der Öffentlichkeit vorstellen. Danach wollen beide Parteichefs die jeweils andere Partei besuchen. Am Samstag sollen die CDU- und Grünengremien den Vertrag endgültig absegnen.



Nach dreiwöchigen Verhandlungen hatten sich CDU und Grüne auf den Koalitionsvertrag geeinigt. Das Thema Finanzen blieb bis zuletzt offen. Nun wurde beschlossen, im Landeshaushalt bis 2019 rund eine Milliarde Euro einzusparen.



Hessen stellt damit das erste schwarz-grüne Regierungsbündnis in einem Flächenland. Im Stadtstaat Hamburg hatte von 2008 bis 2010 die erste schwarz-grüne Regierungskoalition in der Geschichte der Bundesrepublik regiert.



Politiker aus Hamburg schickten entsprechend Ratschläge nach Wiesbaden. Wichtig sei, dass beide Parteien nun die Inhalte dieser neuen Koalition eng mit den eigenen Mitgliedern abstimmen, sagte Hamburgs CDU-Landeschef Marcus Weinberg im Hamburger Abendblatt. "Das Bündnis in Hessen zeigt: Die politische und gesellschaftliche Zeit in Deutschland ist reif für eine schwarz-grüne Regierung in einem Flächenland", hob Weinberg hervor.