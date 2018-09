Leipzig (dpa) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhöht ihren Druck auf den Online-Versandhändler Amazon. Mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft sind die Beschäftigten in den Versandzentren Bad Hersfeld und Leipzig heute den dritten Tag in Folge zum Streik aufgerufen. In Hessen ist eine Kundgebung in der Innenstadt von Bad Hersfeld geplant. In Leipzig bekommen die Streikenden Besuch von polnischen Gewerkschaftern. Amazon will auch in Polen und Tschechien Versandzentren betreiben. In Leipzig soll der Streik noch bis Samstag dauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.