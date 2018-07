Washington (AFP) Zwei Teilnehmer der US-Lotterie Mega Millions können sich kurz vor Weihnachten über einen riesigen Batzen Geld freuen. Wie nach der Ziehung am Dienstag mitgeteilt wurde, knackten die Spieler den zweitgrößten Jackpot in der Geschichte der Lotterie mit einem Volumen von 636 Millionen Dollar (fast 463 Millionen Euro). Ein Gewinnschein mit den richtigen Zahlen wurde demnach im kalifornischen San José, das zweite an einem Kiosk in Atlanta im Bundesstaat Georgia gekauft.

