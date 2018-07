Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus beabsichtigt im Jahr 2016 in seine Heimat Argentinien zu reisen. Wie Fußballer seines argentinischen Lieblingsvereins San Lorenzo de Almagro am Mittwoch nach einer privaten Audienz beim katholischen Kirchenoberhaupt mitteilten, will Franziskus an den Feierlichkeiten zur Unabhängigkeit Argentiniens vor 200 Jahren und an einem Eucharistischen Kongress teilnehmen.

