Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat am Dienstag den französischen Jesuiten Pierre Favre heilig gesprochen. Das katholische Kirchenoberhaupt erhob während einer Audienz mit dem Präfekten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, Angelo Amato, Favre ohne die vorherige Anerkennung eines Wunders in den Stand eines Heiligen. Dieser Schritt war seit einigen Wochen erwartet worden und erfolgte am 77. Geburtstag des Papstes. Dieser hatte im September den 1872 selig gesprochenen Jesuiten als eines seiner Vorbilder genannt.

