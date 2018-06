Hagen (AFP) Im Hagener Prozess um einen NS-Mord 1944 in den Niederlanden hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den 92-jährigen Angeklagten Siert B. gefordert. Das frühere Mitglied der Waffen-SS habe sich des heimtückischen Mordes an dem holländischen Widerstandskämpfer Aldert Klaas Dijkema schuldig gemacht, sagte der Dortmunder Oberstaatsanwalt Andreas Brendel nach Gerichtsangaben am Donnerstag in seinem Plädoyer. Das Urteil gegen den mutmaßlichen NS-Täter will das Gericht am 8. Januar verkünden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.