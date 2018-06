Brüssel (AFP) Vor dem EU-Gipfel haben Demonstrationen gegen die Sparpolitik in der Finanzkrise den Verkehr in Teilen Brüssels lahmgelegt. Mehrere zentrale Kreuzungen um das Europaviertel in der belgischen Hauptstadt wurden am Donnerstagvormittag von den Demonstranten blockiert. Laut den Organisatoren beteiligten sich mehrere tausend Menschen. Die Polizei war mit einem massiven Sicherheitsaufgebot im Einsatz und sperrte das EU-Viertel mit Stacheldraht und gepanzerten Fahrzeugen ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.