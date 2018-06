Mailand (SID) - Barbara Berlusconi (29) ist beim 18-maligen italienischen Fußball-Meister AC Mailand zur Vizepräsidentin und zweiten Geschäftsführerin aufgestiegen. Die Tochter von Eigentümer Silvio Berlusconi führt den Traditionsverein künftig gemeinsam mit Adriano Galliani. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Galliani soll für den sportlichen Bereich, Barbara Berlusconi für alle weiteren Angelegenheiten zuständig sein.

Berlusconi, seit 2011 in der Milan-Geschäftsführung und für Marketingstrategien verantwortlich, hatte in den vergangenen Wochen massiv für eine Verjüngung im Klubmanagement plädiert. Dies führte zum Bruch mit Galliani. Sein Ruf sei durch Barbara Berlusconis Kritik an seiner Führung schwer beschädigt worden, hatte Galliani vor drei Wochen gesagt. Nur mit viel Mühe war es Silvio Berlusconi gelungen, die Trennung von dem 69 Jahre alten Manager abzuwenden, der Milan seit 27 Jahren führt.