Frankfurt/Main (SID) - Christian Seifert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL), hat trotz der Dominanz des Rekordmeisters Bayern München die Hoffnung auf eine spannende Rückrunde noch nicht aufgegeben. "Ich glaube, das ist immer noch ein Abstand, der kann aufgeholt werden", sagte Seifert im Sport1-Interview: "Die Bayern sind zurzeit vielleicht die beste Mannschaft der Welt und würden in der Form in der Primera División und in der Premier League genauso dominieren. Aber es kann noch spannend werden an der Spitze."

Allerdings schaue er nicht nur auf das obere Ende der Tabelle, wo die Bayern als souveräner Herbstmeister feststehen, sagte Seifert: "Für mich ist eine Mannschaft wie Augsburg die absolute Überraschungsmannschaft der Vorrunde. Gladbach spielt eine sehr, sehr gute Rolle. Ich glaube nicht, dass man das verengen sollte auf die Frage, wer deutscher Meister wird."

International sieht der 44-Jährige die Bundesliga auf einem sehr guten Weg, vor allem in der Champions League. ?Ich freue mich natürlich sehr, dass vier deutsche Mannschaften mit vier englischen Mannschaften sozusagen die stärkste Nation bilden", sagte er: "Gleichwohl kann ich mit Kategorien wie 'die beste Liga der Welt', ja oder nein, relativ wenig anfangen. Ich denke, als eine der Top3-Ligen in Europa mit dem zweithöchsten Umsatz aller europäischen Ligen nach der englischen Premier League muss es ehrlich gesagt unser Anspruch sein, dass mindestens drei Mannschaften die Vorrunde überstehen und dass man hinterher mindestens eine Mannschaft im Halbfinale sieht."

Die beste Mannschaft der Welt sieht Seifert dennoch in der Bundesliga: "Für den FC Bayern wäre der Titel ein toller Erfolg, das würde ein hervorragendes Jahr noch einmal krönen", sagte er mit Blick auf das Finale der Klub-WM am Samstag: "Und es wäre ein weiterer Beleg dafür, dass die dann beste Mannschaft der Welt in der Bundesliga spielt."