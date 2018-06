Im Fall der jüngsten Abmahnungen gegen Zuschauer von Porno-Clips des Portals Redtube soll keine Urheberrechtsverletzung vorliegen. So jedenfalls erklärte es der Göttinger Medienrechtsprofessor Gerald Spindler dem Blog iRights . Anders als beim Download oder beim Filesharing speichert der User dabei nur temporär Daten. Es komme aber darauf an, "was der Durchschnittsnutzer dauerhaft an Kopie herausziehen kann", sagte Spindler.

Die Frage sei, wie technisch man den Paragraf 44a des deutschen Urheberrechtsgesetzes verstehe, sagte Spindler. Könne der Nutzer die temporär gespeicherten Daten nicht weiter verwenden, so läge kein Urheberrechtsverstoß vor. Nach seiner Einschätzung haben Betroffene gute Chancen, sich gegen die Abmahnung zu wehren, da "keinerlei Verletzung vorliegt".



Die Staatsanwaltschaft Köln hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen falscher Versicherung an Eides statt eingeleitet. Sie prüft, ob für die Herausgabe der Personendaten der Nutzer des Portals Redtube vor Gericht falsche Angaben gemacht wurden. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagte, die Ermittlungen richteten sich nicht gegen die Anwaltskanzlei aus Regensburg , die die Abmahnungen verschickt hatte.



Die Nutzer von Redtube sollen 250 Euro wegen Urheberrechtsverstößen zahlen. Doch im Antrag auf Herausgabe der Nutzerdaten sei nicht klar angeben worden, dass es sich um Streaming und nicht um Filesharing handle.