Die Staatsanwaltschaft Köln hat im Fall der Abmahnungen gegen die Nutzer des Pornoportals Redtube ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen Unbekannt, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Donnerstag in Köln. Es bestehe der Verdacht, dass jemand falsche eidesstattliche Erklärungen abgegeben habe, um an die Nutzerdaten zu kommen.

Bremer dementierte jede Behauptung, in Richtung der Regensburger Anwaltskanzlei zu ermitteln, die die Mahnungen verschickt hatte. Mehrere zehntausend Internetnutzer sollten 250 Euro wegen Urheberrechtsverletzungen zahlen, weil sie angeblich urheberrechtlich geschützte Sexfilme auf dem Portal Redtube abgerufen hatten.





Die Abmahnungen sind jedoch in mehreren Punkten umstritten. Medienexperten bezweifeln, dass Streaming, anders als Download oder Filesharing, eine Handlung ist, die nicht gegen das Urheberrecht verstößt. Zum anderen prüft das Landgericht Köln in seinen Ermittlungen, ob bei der Herausgabe der Nutzerdaten falsche Informationen vorgelegen haben. Die Anträge hätten nicht deutlich gemacht, dass es um Internet-Streaming und nicht um illegale Tauschbörsen gehe, sagen Anwälte, die abgemahnte Anwender vertreten.

Der Medienrechtsexperte Gerald Spindler sieht in den Redtube-Fällen keine Urheberrechtsverletzung, da Daten nur temporär zwischengespeichert werden. Wenn der normale Nutzer nicht in der Lage sei, die temporär gefertigten Kopien weiter zu verwenden, liege seines Erachtens kein Urheberrechtsverstoß vor. Spindler sieht so gute Chancen für Betroffene, sich gegen die Abmahnung zu wehren,. "Es bedarf lediglich eines klärenden Urteils, wenn solche Rechtsunsicherheiten erzeugt werden", sagte Spindler. Betroffene Verbraucher haben nach Einschätzung Spindlers gute Chancen, sich gegen die Abmahnung zur Wehr zu setzen, da "keinerlei Verletzungshandlung vorliegt".