Die inhaftierten Musikerinnen der Punkband Pussy Riot fallen unter das Amnestiegesetz. Das teilte Russlands Präsident Wladimir Putin auf einer Pressekonferenz in Moskau mit. Sie könnten noch diese Woche freikommen. Vor der Pressekonferenz hatte ihre Anwältin Irina Chrunowa gegenüber der Presseagentur Interfax von einer Freilassung am heutigen Tag gesprochen.

Die Angehörigen der beiden Musikerinnen Nadeschda Tolokonnikowa und Marija Aljochina seien bereits zu den jeweiligen Straflagern gereist, um die Frauen in Empfang zu nehmen. Der Gnadenakt muss innerhalb der nächsten sechs Monate umgesetzt werden. Hierfür müssen Tolokonnikowa und Aljochina bestimmte Dokumente vorlegen, die etwa das Erziehungsrecht an ihren Kindern nachweisen. Beide sitzen eine zweijährige Lagerhaft wegen Rowdytums ab, nachdem sie im Februar vergangenen Jahres in einer Moskauer Kathedrale ein Punkgebet gegen den heutigen Präsidenten Putin gehalten zu haben.



Das Amnestie-Gesetz betrifft auch andere Gegner Putins. Putin kündigte ebenfalls die Begnadigung des langjährigen Kremlkritikers Michail Chodorkowski an. Auch die Verfahren gegen die festgenommenen Greenpeace-Aktivisten werden eingestellt.