Moskau (dpa) - Knapp zwei Monate vor den ersten russischen Olympischen Winterspielen stellt sich Kremlchef Wladimir Putin in Moskau heute den Fragen der Weltpresse. Zu dem medialen Großereignis sind mehr als 1300 Journalisten angemeldet. Die Fragen dürften sich auch um die internationale Kritik an der Menschenrechtslage in Russland mit Blick auf Olympia in Sotschi drehen. Erwartet wird, dass sich Putin auch zu den Milliardenhilfen für die krisengeschüttelte Ukraine äußert.

