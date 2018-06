Der unlängst ernannte neue Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wird im kommenden Jahr die Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi besuchen. De Maizière wolle sich die Wettbewerbe anschauen und vor allem die deutschen Sportler vor Ort unterstützen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Details sollen im Januar bekanntgegeben werden.



In seiner neuen Ministerposition ist de Maizière auch für Sport zuständig. "Es ist Usus, dass der Sportminister die deutschen Sportler vor Ort unterstützt", sagte ein Ministeriumssprecher. De Maizière hatte in dieser Funktion auch die Winterspiele in Vancouver 2010 besucht.

Bundespräsident Joachim Gauck will die deutschen Mannschaften bei ihrer Rückkehr in Deutschland Willkommen heißen. Gauck hatte zuletzt mit seinem Verzicht als Staatsoberhaupt nach Sotschi zu reisen, internationale Diskussionen ausgelöst. Seine Absage wurde als Kritik an der russischen Menschenrechtssituation und der umstrittenen Politik von Präsidenten Wladimir Putins gewertet.



Neben Gauck sagten auch der französische Präsident François Hollande und EU-Kommissarin Viviane Reding einen Besuch der Olympischen Spiele ab.Unklar ist weiter, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Russland reisen wird.