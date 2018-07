Chancher Redhar (AFP) In einem herunter gekommenen Klassenzimmer im Süden Pakistans kämpft Bushra inmitten eines Dutzends schreiender Mädchen tapfer um Disziplin. Die Schule hat seit acht Monaten keinen Lehrer mehr, da musste die Zehnjährige einspringen. "Ich unterrichte den Koran, die regionale Sprache Sindhi, wir üben Zählen 1,2, das Alphabet A, B, C, D", sagt sie. Eigentlich träumt die Zehnjährige mit Kopftuch und traditionellem Nasenpiercing von einer Zukunft als Ärztin. Doch seit ihr Lehrer verschwand, sind die ehrgeizigen Ziele in weite Ferne gerückt.

