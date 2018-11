Wuppertal (dpa) - Kurz vor Heiligabend droht einer 87-jährigen Frau in Wuppertal wegen wiederholten Schwarzfahrens eine Gefängnisstrafe. "Oma Gertrud" ist bereits einschlägig bekannt. Das Wuppertaler Amtsgericht verhandelt gegen die alte Dame heute wegen weiterer 22 Fälle von Beförderungserschleichung. Der Fall der Frau, die sogar noch putzen ging, hatte eine Welle des Mitleids ausgelöst. Zahlreiche Bürger wollen die Rentnerin freikaufen und ihr so das Gefängnis ersparen. Weil sie einen Gerichtstermin verpasst hatte, war sie festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.