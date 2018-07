New York (AFP) Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wird mehr als 40 Millionen seiner Aktien verkaufen - nur um noch mehr Anteilsscheine an seiner Firma zu erwerben. "Aus steuerlichen Gründen" verkaufe Zuckerberg 41,35 Millionen Aktien, wie Facebook am Donnerstag mitteilte. Nach dem Schlusskurs vom Mittwoch sind sie 2,3 Milliarden Dollar wert. Mit dem Geld aus dem Verkauf will Zuckerberg den Unternehmensangaben zufolge die Steuern zahlen, die anfallen, wenn er eine Option zum Kauf von 60 Millionen Facebook-Aktien ausübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.