Washington (AFP) Die USA haben die beiden letzten sudanesische Insassen des Gefangenenlagers Guantanamo in ihr Heimatland gebracht. Wie ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch mitteilte, wurden der 52 Jahre alte Othman Ibrahim Idris und der 51-jährige Nur Uthman Mohammed zurück in den Sudan geflogen. Beide galten als Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Kaida und befanden sich seit Januar beziehungsweise Mai 2002 in dem Lager auf Kuba. Sudans staatliche Nachrichtenagentur Suna meldete wenig später die Ankunft der Männer in Khartum.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.