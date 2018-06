Dublin (dpa) - Irland und der Westen Großbritanniens sind in der vergangenen Nacht von orkanartigen Stürmen und schweren Regenfällen erfasst worden. Nach ersten Medienberichten vom Morgen wurden mehrere Menschen verletzt, ein Besatzungsmitglied eines Frachtschiffs galt als vermisst. Mehrere Tausend Haushalte im Westen Englands und in Nordirland waren ohne Strom. Umgestürzte Bäume auf Straßen und Schienen sorgten in der Nacht für Verkehrsbehinderungen.

