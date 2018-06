Hagen (AFP) Knapp zwei Wochen nach dem Fund von drei Leichen in einer Sauna im nordrhein-westfälischen Ennepetal scheint die Ursache für den Tod der Männer geklärt: Sie waren mit mehr als 2,3 Promille Alkohol im Blut in die Privat-Sauna gegangen und dort dann offenbar eingeschlafen, wie die Staatsanwaltschaft Hagen am Freitag mitteilte. Die Männer starben demnach an Herz- und Kreislaufversagen. Sie hatten Berichten zufolge vor dem Sauna-Besuch an einer Nikolausfeier teilgenommen.

