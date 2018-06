Berlin (AFP) Angesichts der bedrohlichen Sicherheitslage im Südsudan sind am Freitag die ersten Deutschen aus dem Land ausgeflogen worden. Ein Flugzeug der Bundeswehr sei am Freitagmorgen in der Hauptstadt Juba gelandet und habe 55 Menschen nach Entebbe in Uganda ausgeflogen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. Die meisten seien deutsche Staatsangehörige, in der Bundeswehrmaschine wurden nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch Franzosen, Schweizer und Niederländer mitgenommen. Um die Ausgeflogenen kümmerte sich die deutsche Botschaft in Entebbe. Am Nachmittag war ein weiterer Evakuierungsflug nach Juba geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.