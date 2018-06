Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Dezember 2013

51. Kalenderwoche

354. Tag des Jahres

Noch 11 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Heinrich, Holger, Regina

HISTORISCHE DATEN

2012 - Der UN-Sicherheitsrat entscheidet sich für die Entsendung von Friedenstruppen nach Mali. Die Mission soll die Regierung im Kampf gegen islamistische Separatisten unterstützen.

2011 - Deutsche Bankkunden müssen ab 1. Februar 2014 bei allen Überweisungen und Lastschriften eine 22-stellige Kontonummer (IBAN) verwenden. Darauf einigen sich das EU-Parlament, der Ministerrat und die EU-Kommission in Brüssel.

2002 - Nach knapp 200 Tagen im antarktischen Eis läuft das deutsche Versorgungsschiff "Magdalena Oldendorff" in den Hafen von Kapstadt (Südafrika) ein.

1993 - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) beschließt die Einrichtung des Amtes eines Hochkommissars für Menschenrechte.

1983 - Der 1930 erstmals vergebene und 1970 nach drei WM-Siegen in den Besitz der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft übergangene Weltmeisterschaftspokal "Jules-Rimet-Cup" wird in Rio de Janeiro gestohlen.

1963 - In Frankfurt am Main wird der "Auschwitz-Prozess" gegen 20 ehemalige Aufseher und Angehörige der Lagerleitung eröffnet.

1955 - In Rom wird das erste italienisch-deutsche Anwerbe-Abkommen über die Beschäftigung von zunächst 100 000 italienischen Arbeitern in der Bundesrepublik unterzeichnet.

1924 - Durch das Schilling-Rechnungsgesetz wird in Österreich die Krone als Währung abgelöst. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1925 in Kraft.

1860 - South Carolina verlässt wegen Handelsdifferenzen sowie der Forderung nach Abschaffung der Sklaverei durch die Regierung in Washington die Union der Vereinigten Staaten von Amerika.

AUCH DAS NOCH

1993 - dpa meldet: Mit rasender Schere hat der Neuseeländer Alan MacDonald 831 Schafe in neun Stunden von ihrer Wolle befreit und damit einen neuen Weltrekord im Schafscheren aufgestellt.

GEBURTSTAGE

1983 - Jonah Hill (30), amerikanischer Schauspieler ("Die Kunst zu gewinnen - Moneyball")

1963 - Infantin Elena (50), spanische Prinzessin, älteste Tochter von König Juan Carlos I. und Königin Sofía von Spanien

1948 - Beatrice Richter (65), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin ("Sketchup")

1948 - Alan Parsons (65), britischer Popmusiker ("Gaudi")

1893 - Charlotte Bühler, deutsche Kinder-und Jugendpsychologin, lebte und arbeitete in den USA, gest. 1974

TODESTAGE

1968 - John Steinbeck, amerikanischer Schriftsteller ("Früchte des Zorns"), Nobelpreis für Literatur 1962, geb. 1902

1943 - Anita Augspurg, deutsche Frauenrechtlerin, engagierte sich für die Einführung des Frauenwahlrechts, geb. 1857