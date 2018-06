New York (dpa) - Bei dem Überfall auf einen UN-Stützpunkt im Südsudan sind neben zwei Blauhelm-Soldaten auch mindestens 20 Zivilisten getötet worden. Die Menschen waren Flüchtlinge, die mit Tausenden anderen Schutz auf der UN-Basis in Akobo in der Provinz Jonglei gesucht hatten. Der Stützpunkt war von etwa 2000 Kämpfern angegriffen worden. Die Vereinten Nationen haben ihr unbewaffnetes Personal, Dutzende Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und einige südsudanesische Zivilisten in ein anderes UN-Lager gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.