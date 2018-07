Hamburg (dpa) - Die Mutter des freigelassenen Kremlgegners Michail Chodorkowski wird am Wochenende in Berlin erwartet.

"Spiegel Online" berichtete am Freitag unter Berufung auf Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Marina Chodorkowskaja werde an diesem Samstag nach Berlin kommen, um ihren Sohn nach den Jahren der Haft wiederzusehen.

Genscher hatte Chodorkowski, der erst am Vormittag nach mehr als zehn Jahren Haft aus einem russischen Straflager freigekommen war, am Nachmittag am Flughafen Berlin-Schönefeld in Empfang genommen. "Er ist erschöpft, aber sehr glücklich, endlich in Freiheit zu sein", sagte der FDP-Politiker "Spiegel Online". Chodorkowski wolle sich nun zunächst zurückziehen und ausruhen.

