Oldenburg (SID) - Der Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat Center Philipp Neumann vom deutschen Meister Brose Baskets Bamberg vorerst bis zum Saisonende ausgeliehen. Ex-Meister Oldenburg besitzt dann im Sommer die Option, den 21-Jährigen auch für die Folgesaison zu verpflichten.

?Wir haben einen großartigen Saisonstart hingelegt, mussten in den letzten Wochen aber auch den Verletzungssorgen und den zwölf englischen Wochen am Stück Tribut zollen", erklärte Oldenburgs Geschäftsführer Hermann Schüller und ergänzte: "Da Adam Chubb noch bis mindestens Ende Januar ausfällt und danach gewiss nicht sofort wieder in Bestform wird spielen können, haben wir uns entschieden, diese Gelegenheit zu nutzen.?

Philipp Neumann steht seit 2010 im Bamberger Kader, kam in dieser Saison zunächst auch zu regelmäßigen Einsätzen, bevor im Kader der Franken einige Umstrukturierungen vorgenommen wurden. Er wird seiner neuen Mannschaft bereits am Samstagabend (19.30 Uhr) im Bundesligaspiel bei den Phantoms Braunschweig zur Verfügung stehen.