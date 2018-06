Johannesburg (AFP) Südafrikas größte Gewerkschaft will die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) nicht länger unterstützen. Die Gewerkschaft der Metallarbeiter (Numsa) werde bei den Wahlen im kommenden Jahr "weder den ANC noch irgendeine andere Partei" unterstützten, erklärte Numsa-Chef Irvin Jim am Freitag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Johannesburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.